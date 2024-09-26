Возраст не помеха: в Таганроге проходит фестиваль «Старшее поколение»

Традиционный фестиваль «Старшее поколение» открылся в Таганроге 25 сентября и приурочен к Международному дню пожилого человека.

В преддверии праздника, который ежегодно отмечается 1 октября, в Таганроге проходит открытый фестиваль-конкурс искусств «Старшее поколение». Он помогает обратить внимание общественности на проблемы людей старшего поколения, вопросы их социальной адаптации. Также фестиваль способствует привлечению пожилых людей к активному участию в жизни общества.

Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Организаторами мероприятия выступают управления социальной защиты населения, культуры и Городской дом культуры.

«25 сентября состоялось открытие ХIII фестиваля-конкурса искусств «Старшее поколение». На суд жюри были представлены 49 номеров, в которых приняли участие более 100 человек», — информирует администрация Таганрога.

Отмечается, что ежегодно расширяется география фестиваля и увеличивается количество участников. Люди серебряного возраста не перестают удивлять членов жюри и зрителей своим талантом, интересными номерами, оригинальными и яркими костюмами.

Первый день фестиваля-конкурса завершен, участники разъехались, а членам жюри предстоит решить нелегкую задачу — определить победителей конкурса.

Желаем всем участникам творческих побед и новых идей.

Фото: ВК «УСЗН г. Таганрога»