Главная » Новости Таганрога

Возраст не помеха: в Таганроге проходит фестиваль «Старшее поколение»

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Традиционный фестиваль «Старшее поколение» открылся в Таганроге 25 сентября и приурочен к Международному дню пожилого человека.

Новости Таганрога

В преддверии праздника, который ежегодно отмечается 1 октября, в Таганроге проходит открытый фестиваль-конкурс искусств «Старшее поколение». Он помогает обратить внимание общественности на проблемы людей старшего поколения, вопросы их социальной адаптации. Также фестиваль способствует привлечению пожилых людей к активному участию в жизни общества.

Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Организаторами мероприятия выступают управления социальной защиты населения, культуры  и Городской дом культуры.

«25 сентября состоялось открытие ХIII фестиваля-конкурса искусств «Старшее поколение». На суд жюри были представлены 49 номеров, в которых приняли участие более 100 человек», — информирует администрация Таганрога.

Отмечается, что ежегодно расширяется география фестиваля и увеличивается количество участников. Люди серебряного возраста не перестают удивлять членов жюри и зрителей своим талантом, интересными номерами, оригинальными и яркими костюмами.

Первый день фестиваля-конкурса завершен, участники разъехались, а членам жюри предстоит решить нелегкую задачу — определить победителей конкурса.

Желаем всем участникам творческих побед и новых идей.

Фото: ВК «УСЗН г. Таганрога»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru