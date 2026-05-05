Жители Таганрога и области жалуются на перебои со связью — власти объясняют это мерами безопасности

Абоненты разных операторов испытывают сложности при попытке дозвониться, открыть банковские приложения, а также при оплате картами.

Сегодня, начиная с полудня, многие таганрожцы начали испытывать трудности при пользовании мобильным интернетом. Жители жаловались на невозможность дозвониться до абонентов большинства операторов связи. Кроме того, при использовании мобильного интернета не открывались приложения, включая банковские, не проходила оплата картами.

Сбербанк предупредил своих клиентов о том, что в нескольких регионах страны наблюдаются сложности с работой мобильного интернета и СМС и заверили, что «СМС-коды, направленные вам, сохраняются в истории уведомлений в приложении. Как только связь вернётся, вы их увидите в разделе «История операций», сообщили в пресс-службе Сбера.

Также в Сбере посоветовали подключиться к Wi-Fi, если «нужна помощь прямо сейчас», или обратиться в офисы банка, которые открыты и работают в обычном режиме — «заходите, поможем».

В свою очередь донские власти прокомментировали интернет-сбои в регионе, объяснив это мерами по обеспечению безопасности.

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам», — говорится в официальном сообщении.

