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Жители Таганрога готовятся к участию в проекте «Сделаем вместе»

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Секрет эффективной работы депутата заключается в живом и постоянном общении с людьми. Депутат городской Думы Таганрога по 9-му избирательному округу Олег Тимохин вместе с активом жителей на протяжении нескольких лет решает важные для округа задачи благодаря участию в проекте «Сделаем вместе».

Город

Как правило, вопросы, с которыми приходят на прием к депутатам жители, носят повседневный характер: вывоз мусора, отсыпка дорог, обрезка деревьев и так далее. Но есть в каждом округе и ключевые проблемы, решение которых требует системного подхода. При этом значимую роль при достижении конкретных результатов играет не только деятельность депутата, но и вовлеченность жителей округа.

Именно на личное участие таганрожцев в обустройстве своего города, двора, придомовой территории нацелен проект губернатора Ростовской области «Сделаем вместе». Жители, бизнес и власть становятся равноправными партнерами в реализации идей по развитию территории.

Депутат городской Думы по 9-му избирательному округу Олег Тимохин вместе с активом жителей на протяжении нескольких лет решает важные для округа задачи именно благодаря участию в этом проекте. Обустроена многофункциональная спортивная площадка, заасфальтирована территория модуля детского сада № 101, отремонтирован тротуар за домом по ул. Сызранова, 26. В 2025 году будут проведены работы по ремонту тротуара по нечетной стороне улицы Шило — от улицы Пархоменко до улицы Сызранова.

В начале года Олег Тимохин вместе с активом своего округа уже обозначил точки благоустройства, которым необходимо уделить пристальное внимание: ремонт тротуара по четной стороне улицы С.И. Шило от ул. Пархоменко вдоль домов №№ 200 и 202, ремонт пешеходной дорожки за домом по улице Сызранова, 28/1 и ремонт межквартального проезда от Центра занятости населения  до дома № 27-1 по Мариупольскому шоссе.

«На выездном совещании мы определили принадлежность интересующих нас земельных участков к муниципалитету и теперь можем начать подготовку пакета документов для участия в конкурсе инициативных проектов, – отмечает Олег Тимохин. – Для этого требуется сметная документация и софинансирование работ в объеме не менее 5%. Этим я буду заниматься лично. Верю, что вместе с жителями у нас получится решить важные для округа вопросы».

Ранее мы рассказали, что глава Таганрога приняла участие в образовательном модуле «Школы мэров».

Источник и фото dumataganroga.ru

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