Глава Таганрога приняла участие в образовательном модуле «Школы мэров»

Обучение проходило в Якутске.

Это третий очный образовательный модуль программы управленческого резерва. Ростовскую область в «Школе мэров» представляют три участника: заместитель председателя думы Волгодонска Игорь Батлуков, глава города Таганрога Светлана Камбулова и глава Октябрьского района Ростова Бебури Месхи.

В рамках модуля участники программы рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации нацпроектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики.

Якутия выбрана неслучайно. У Республики Саха есть уникальный опыт по реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера.

Для изучения лучших практик республики участники программы встретились с руководителями региональных органов и органов местного самоуправления города Якутска. Они изучили как работают предприятия ЖКХ, транспорта. Ознакомились с организаций сфер образования, культуры, индустрии гостеприимства, инновационной инфраструктуры.

По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, которая проходит обучение в «Школе мэров», всегда полезно наблюдать за тем, как выстроена работа в муниципалитетах других регионов.

«Какие-то их наработки можно использовать у нас. В свою очередь, и мы можем делиться своими лучшими практиками», — отметила Светлана Камбулова.

Продолжится обучение в конце февраля. Отметим, что программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина, реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации главы государства и ВАРМСУ.