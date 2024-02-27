Жители Таганрога готовят борщ «Победа» для героев спецоперации

Также таганрожцы делают окопные свечи и спички по особой технологии. Вся гуманитарная помощь уже передана в зону СВО.

Накануне Дня защитника Отечества в таганрогском спорткомплексе «Дзюдо Тайм» собрались спортсмены, которые тренируются здесь, и волонтеры, неоднократно помогающие бойцам СВО. Все вместе готовили гуманитарную помощь, чтобы передать ее к празднику нашим воинам.

Наряду с журналистом «Таганрогской правды» осветить это мероприятие прибыли и корреспонденты ГТРК «Дон-ТР». Традиционно силами спортсменов и их родителей была собрана гуманитарная помощь, в которую входило все, что необходимо для жизни наших ребят в полевых условиях. Особое внимание на этот раз уделили сладостям – праздник ведь!

Дети писали письма и рисовали Победу. Мастерили по особой технологии спички, которые не боятся сырости.

Они делаются достаточно просто: несколько штук оборачивают бумажной лентой и окунают в парафин. Эти спички можно применять везде, хорошо помогают в разжигании тех же блиндажных свечей, — утверждает Татьяна из группы «Свеча Победы Таганрог».

Юные гимнастки помогали раскладывать ингредиенты для пищевых наборов: в них вошли борщи, супы, десерты. Высыпаешь содержимое такого пакета в миску, заливаешь кипятком и через 10-15 минут готов обед. Другой пакетик — чай с лимоном.

Кто-то возразит: существуют ведь армейские сухие пайки, в которых все есть. Не скажите…

Что может быть вкуснее, чем обед, приготовленный добрыми материнскими руками? — считает волонтер с позывным «мама Весны».

Говорят, что с нашими легендарными донскими борцами братьями Самургашевыми на все соревнования, международные в том числе, ездила их мама. Она была для сыновей не только моральной поддержкой, но и личным поваром. Готовила привычную с детства пищу, следила за ее качеством и соблюдением режима питания. Поэтому в их чемпионских победах немалая заслуга мамы.

Кстати, в виде эксперимента, здесь же при помощи окопной свечи был приготовлен из пакета борщ «Победа». Дегустаторами стали юные спортсмены, которые ему дали высокую оценку.

Директор спорткомплекса Александр Людвиницкий пригласил на мероприятие певца Александра Столицу, который исполнил несколько патриотических песен военных лет, тем самым создав определенный психологический настрой у собравшихся.

Мы получаем благодарные отклики от ребят из зоны СВО, — рассказал директор спорткомплекса и организатор подобных мероприятий. — Это для нас самое главное. Будем помогать, чем сможем. Ждем их живыми с Победой.

Вся собранная в спорткомплексе «Дзюдо Тайм» гуманитарная помощь, вместе с пакетами борща «Победа», окопными свечами, письмами юных спортсменов бойцам и другими вещами была загружена и отправилась вместе с волонтерами в зону СВО нашим ребятам.

Анатолий Ивашов, фото автора