Жители Ростовской области в ночь на 10 июля увидели в небе светящийся объект

Ночью 10 июля жители Ростовской области и некоторых других регионов России наблюдали странное явление — синий светящийся шар, появившийся в небе в 0.15 и исчезнувший через несколько секунд.

Дончане написали об увиденном в соцсетях, выложили фото и видео. Некоторые предположили, что могло быть НЛО. Сообщили жители Дона и о том, что в момент нахождения объекта в небе у них пропал Интернет. Шар видели в Ростове, Батайске, Новочеркасске, Морозовске, Аксайском, Неклиновском и других районах Ростовской области.

Также синий шар в небе наблюдали в Тульской, Воронежской, Белгородской, Брянской областях, Ставропольском крае, Москве и Санкт-Петербурге, Украине и Беларуси, пишут федеральные СМИ.

Информагентства предположили, что странным объектом может быть европейская ракета-носитель Ariane 6. Ракету запустили вечером 9 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Официальной информации о произошедшем не поступало.

Ранее мы рассказывали, что в мае 2024 года жители Ростовской области наблюдали полярное сияние, вызванное сильнейшей за последние 20 лет магнитной бурей.

Фото: ВК «Грозы и наводнения на юге России»