Жители Ростовской области отправили за год более 3,5 млн посылок

Общий объем почтовых отправлений в 2023 году в Ростовской области приблизился к 7 млн.

За 2023 году Магистрально-сортировочный центр Ростовской области обработал порядка 68,8 млн отправлений, из которых посылки составили более 3,5 млн. Количество международных отправлений — 2,9 млн, общий вес которых почти 1 500 тонн, сообщает пресс-служба Почты России.

Большая часть этого объёма внутри страны — простая и заказная письменная корреспонденция — в 2023 году жители региона отправили и получили порядка 63 млн писем. Среди международной почты также преобладает письменная корреспонденция — 1 млн отправлений.

С помощью курьеров Почты в 2023 году жители Ростовской области получили более 532 000 посылок, а всего за год на почте в регионе обработали более 940 экспресс-отправлений (EMS). Особенно востребована была курьерская доставка в 2023 году перед праздниками 23 февраля и 8 Марта, а также перед Новым годом. Больше всего отправлений курьеры доставили в марте — 48 978 шт. и декабре — 49 292 шт.

За 2023 год более 3 700 отправлений клиенты получили на дому с помощью почтальонов. Такая доставка позволяет получить посылку в удобное время. Оформить её можно на сайте Почты России, в мобильном приложение или по телефону 8-800-1-000-000.

Фото из архива «Таганрогской правды»