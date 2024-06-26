Жители Ростовской области могут стать участниками соцопроса

Институт социологии и регионоведения ЮФУ проводит социологический опрос, посвященный проблемам социальной интеграции населения Ростовской области, Крыма и Донбасса.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, принять участие в этом социологическом исследовании, касающемся того, как изменилась жизнь нашего региона после вхождения в состав России новых территорий. Это потребует примерно 15 минут. Опрос анонимный. Ссылка для жителей Ростовской области: https://ankt.cc/YC0u8R

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