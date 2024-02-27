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Жители Ростовской области могут совершить семидневное путешествие на туристическом поезде «Жемчужина Кавказа»

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В этом году турпоезд совершит 21 рейс, в два раза больше, чем в 2023 году. Состав будет курсировать с 26 апреля по 4 октября, сообщает РЖД.

Новости Ростовской области

Вояж продлится семь дней. Путешествие стартует в столице России и пройдёт по маршруту Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик. Присоединиться к туру можно в Ростове-на-Дону. Весной и в начале лета поезд прибудет на вокзал Ростов-Главный 27 апреля, 6, 14, 22, 30 мая, 7, 15, 23 июня.

В поезде есть всё для комфорта пассажиров: он сформирован из вагонов класса «Люкс», купе и СВ, предусмотрены вагон-бар и два вагона-ресторана.

В круизе туристов ждёт знакомство с культурой и природой Кавказа, посещение Нихалойских водопадов, Хаджохской теснины, цитадели Нарын-Кала, Эльбруса, Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и многих других достопримечательностей.

Всего за неделю вы познаете сердце и душу Кавказа, его народ, культуру и традиции, обнаружите для себя места силы, которые будут для вас источником энергии и вдохновения, — обещают организаторы тура.

Расписание поезда разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы как «отель на колесах».

При желании можно составить и свой уникальный маршрут. Для этого нужно купить в дополнение к билету отдельные экскурсии на сайте РЖД или у проводника уже в пути.

Продажа билетов на «Жемчужину Кавказа» уже открыта. Стоимость тура: купе – от 34 235 рублей, СВ – от 53 594 рублей, купе для инвалидов – от 11 667 рублей.

Фото: телеграм-канал РЖД

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#туризм Ростовская область железная дорога новости РЖД Ростовская область
Таганрогская правда
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