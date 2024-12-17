Жители Ростовской области могут пройти тест по финансовой грамотности

На портале «Мои финансы» жители Ростовской области могут присоединиться к эстафете по финансовой грамотности и пройти «Тест заемщика». За правильные ответы каждый участник получит именной сертификат.

Тематические всероссийские просветительские эстафеты «Мои финансы» проводятся с начала 2024 года в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в РФ до 2030 года.

Очередная эстафета посвящена осознанному подходу к оформлению денежного займа. В рамках тестирования граждане могут проверить свой личный уровень финансовой грамотности, а также узнать о самых распространенных ошибках, которые допускают заемщики.

Отметим, что по итогам тестирования в рамках первого этапа эстафеты Ростовская область стала лидером среди субъектов России. Успехи донского региона в реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности высоко оценены на федеральном уровне.

«Проекты Ростовской области «Формирование регионального каталога лучших практик» и «Марафон финансовой грамотности» получили наибольшее количество голосов по итогам Всероссийского голосования за лучшие региональные практики по финансовой грамотности за 2024 год», — сообщили в правительстве региона.

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