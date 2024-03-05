Жители Ростовской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Семья года-2024»

4 марта в Совете Федерации состоялось заседание организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие стало официальным стартом главного семейного конкурса нашей страны в 2024 году. Присоединиться к нему могут и жители Ростовской области.

Организаторы конкурса — Минтруд России, Фонд поддержки детей и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Первый конкурс «Семья года» состоялся 9 лет назад, и с тех пор его популярность только растет: ежегодно он объединяет более 4 тысяч семей из разных уголков нашей страны. В 2024 году конкурс вошел в число ключевых мероприятий Года Семьи, что стало еще одним шагом на пути к продвижению семейных ценностей, к повышению престижа института семьи. Эти важнейшие задачи озвучил в Послании к Федеральному собранию Президент Владимир Путин.

Участниками конкурса могут стать граждане РФ, проживающие на территории Российской Федерации и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей. Особое внимание уделяется участию многодетных семей, молодых пар и жителей сельских территорий.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

«Многодетная семья»

«Молодая семья»

«Сельская семья»

«Золотая семья»

«Семья – хранитель традиций»

Победители конкурса в каждой из номинаций будут награждены грамотами и ценными подарками, которые подчеркнут их вклад в развитие семейных традиций и воспитание детей.

Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля 2024 года.

Положение о конкурсе смотрите здесь.

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