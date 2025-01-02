Первое утро наступившего 2025 года для многих жителей Ростова началось с участия в акции «Побегай 1 января».

Как сообщает официальный портал донского правительства, ожидалось, что в забеге примет участие около двух тысяч человек, но на самом деле желающих оказалось больше. Был среди них и министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Кстати, мероприятие прошло в донской столице уже в девятый раз и стало стартом Декады спорта и здоровья. На этот раз маршрут забега составлял 4 км. Он проходил по центральным улицам Ростова: по главной пешеходной улице – Пушкинской до проспекта Театрального и обратно до Донской государственной публичной библиотеки.

На финише участников забега ждали чай, сладости и подарки от Деда Мороза.

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Фото donland.ru