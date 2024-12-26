Таганрожцы стали призерами Всероссийского фестиваля детского кёрлинга

Команда спортсменов из Таганрога стала призером Всероссийского фестиваль детского кёрлинга, сообщает пресс-служба Минспорта Ростовской области.

Соревнования состоялись второй раз. На этот раз они проходили в Ульяновске с 19 по 22 декабря в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена». В состязаниях приняли участие 40 команд из 30 различных уголков России.

Команда из Таганрога завоевала 3 место. Тренируют наших спортсменов Сергей Евтухов и Елена Мазуркевич.

Напомним, что наш город пока единственный в Ростовской области, где с января 2023 года развивается этот вид спорта на базе спортивной школы олимпийского резерва № 13. Несмотря на это, младшая (до 13 лет) таганрогская команда уже была серебряным призером всероссийских соревнований, старшая (до 17 лет) – вошла в число сильнейших восьми команд России.

Ранее мы рассказали, что команда Таганрога победила в Зимнем фестивале ГТО.

Фото minsport.donland.ru