Жители Дона вложили в программу долгосрочных сбережений 588 млн рублей

В Ростовской области женщины участвуют в программе долгосрочных сбережений в два раза чаще мужчин.

В 2024 году в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС). С её помощью жители Ростовской области могут копить и получать господдержку. Для этого нужно оформить договор с негосударственным пенсионным фондом.

За шесть месяцев 2024 года жители региона заключили 15 тысяч договоров долгосрочных сбережений со СберНПФ. В двух из трёх случаев программу открывали женщины. Чаще всего участниками ПДС становятся дончане в возрасте 36-55 лет: на них пришлось 67% «копилок». Каждую десятую программу оформляет молодёжь в возрасте 18-35 лет.

Большинство договоров ПДС жители Дона заключают в отделениях банка, а 17% ― онлайн: на сайте СберНПФ или в мобильном приложении, сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

«Программа долгосрочных сбережений – это новый сберегательный инструмент, доступный любому гражданину России с 18 лет. Ростовская область стала одним из регионов, где к нему проявили особый интерес: с начала года местные жители отложили по программе 588 млн рублей. Цели накоплений разные: оплата обучения детей, ремонт, покупка дачи или создание капитала на жизнь после выхода на заслуженный отдых», – отмечает управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Плюсом программы долгосрочных сбережений становится софинансирование от государства: в течение первых десяти лет можно получать до 36 тысяч рублей в год. Для участников также предусмотрены налоговый вычет до 400 тысяч рублей ежегодно и возможность перевести средства накопительной пенсии на договор ПДС, чтобы сделать эти средства более ликвидными.

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