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Жители Дона «улыбаются» в среднем на 914 рублей

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В Ростовской области растёт популярность сервиса «Оплата улыбкой». С начала 2025 года им уже воспользовались около 15 тысяч жителей региона, сообщает Сбер.

#Финансы

Самая дорогая покупка по биометрии в январе обошлась ростовчанину ровно в 490 тысяч рублей, а средний чек по региону составил 914 рублей. Для оплаты крупных покупок система запрашивала ПИН-код.

«Ростовская область вошла в топ регионов юга России по числу людей, предпочитающих оплату улыбкой. В большинстве случаев дончане тратят сравнительно небольшие суммы, но всё чаще они предпочитают использовать биометрию при крупных покупках, таких как ювелирные украшения, техника, мебель. Главными причинами роста популярности сервиса становятся высокая степень безопасности и удобство», — комментирует Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.

Возможность оплатить товары улыбкой появилась в Ростовской области в 2023 году. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счёту, с него списывается сумма за покупку.

При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платёжным счётом. Алгоритмы распознавания лиц обучены отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды.

Фото Евгения Чистякова

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Таганрогская правда
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