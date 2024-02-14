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Жители Дона участвуют в конкурсе российских брендов «Знай Наших»

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Донской регион в числе лидеров по количеству заявок на конкурс растущих российских брендов «Знай Наших». От Ростовской области направили 464 заявки. Всего же со всей в состязании брендов участвуют более 12 тысяч компаний.

Новости Ростовской области

Проект реализуют в соответствии с указом Президента. Участниками конкурса становятся успешные представители малого и среднего бизнеса. Компании должны показывать устойчивые темпы роста, высокую степень локализации. Также немаловажную роль играет участие брендов в социальных проектах.

Победители конкурса получают поддержку – от обучения персонала до встречи с высшим руководством страны. Им также помогают в продвижении на маркетплейсах.

Наши производители уже сейчас доказывают, что они могут работать лучше – сейчас важно помочь российским производителям, что называется раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только не только в России, но и в мире в целом, – заявил Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

В Конкурсе представлены 5 основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии». Также есть 15 отраслевых и 4 спецноминации.

Финалистов конкурса «Знай наших» определят до 15 февраля.

Иллюстрация идея.росконгресс.рф

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Таганрогская правда
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