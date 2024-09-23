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Жители Дона стали более ответственными благодаря федеральному проекту

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Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» люди стали более профессиональными горожанами. Такое мнение выразил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ, член Общественного Совета Минстроя России Александр Панин в авторской колонке на портале Муниципалитеты.рф.

Новости Ростовской области

Сайт запустил специальный проект #МнениеЭксперта, в котором вместе с политологами, экономистами, социологами, географами и урбанистами обсуждаются актуальные темы и вопросы в повестке представителей муниципального сообщества.

По словам Александра Панина, проекты, которые выходят на голосование, прорабатываются вместе с жителями. В свою очередь, граждане чувствуют ответственность и сопричастность к конкретной территории.

Кроме того, ответственность проявляется в том, что теперь дом для человека не заканчивается порогом его квартиры. Сюда включается и общественное пространство.

Что касается донского региона, то здесь за шесть лет по федеральному проекту благоустроили более 900 общественных и 200 дворовых территорий. А несколько дней назад губернатор Василий Голубев дал поручение областному минЖКХ и главам муниципалитетов до конца года актуализировать правила благоустройства. Это позволит качественно содержать готовые объекты.

Фото портала Муниципалитеты.рф.

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комфортная среда новости Ростовская область федеральный проект
Таганрогская правда
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