Жители Дона сэкономили около 370 млн рублей с помощью транспортного эквайринга

Безналичная оплата проезда набирает популярность среди жителей Ростовской области. В 2024 году дончане смогли сэкономить 370 млн рублей, оплатив проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга от Сбера.

За прошлый год оборот безналичной оплаты в автобусах, троллейбусах и трамваях региона составил более 5 млрд рублей, что в 1,5 раза выше показателя аналогичного периода 2023 года. Рекордными по количеству поездок традиционно становятся осенние периоды, когда все возвращаются из отпусков и выходят после каникул на учебу.

Инновационная технология приема платежей с помощью транспортного эквайринга позволяет провести оплату менее чем за секунду – даже при отсутствии связи с банком. Не нужно заранее готовить наличные деньги под расчет или ждать сдачу, что значительно сокращает время ожидания в очереди. Кроме того, эквайринг позволяет экономить личный бюджет, ведь оплачивать поездки банковской картой дешевле, чем наличными.

Безналичная оплата проезда в общественном транспорте также повышает прозрачность и собираемость платежей, которые органы местной власти могут направить на улучшение транспортной отрасли в городах и районах Ростовской области.

«С каждым годом все чаще жители Дона выбирают бесконтактную оплату в общественном транспорте. Так, в прошлом году проезд картой оплатили более 135 млн раз. Сегодня в общественном транспорте Ростовской области установлено 3,5 тысячи терминалов эквайринга от Сбера», — привел цифры Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка.

Отметим, что оплатить проезд в общественном транспорте Ростовской области можно любыми банковскими картами, поддерживающими бесконтактную оплату. Для этого достаточно прикоснуться картой к установленному в салоне транспортного средства терминалу и дождаться подтверждения оплаты.

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