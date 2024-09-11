Жители Дона приглашаются к участию в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

Заявки на конкурс принимаются до 4 октября.

Министерство финансов Ростовской области проводит конкурс проектов по представлению бюджета для граждан в доступной форме. Цель конкурса — выявление и распространение лучших практик информирования об управлении общественными финансами.

Конкурс проводится среди двух возрастных категорий — для лиц старше 15 лет и младше 15 лет по двум номинациям: «Лучший видеоролик о бюджете», «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров».

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в положении.