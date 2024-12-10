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Жители Дона получили государственные и областные награды

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В числе награжденных — сотрудник таганрогского авиационного завода, летчик-испытатель 1-го класса Евгений Трегубов.

Новости Ростовской области

Торжественная церемония вручения наград состоялась 10 декабря в Ростовском общественном собрании. Накануне Дня Конституции врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил заслуженным жителям Дона государственные и областные награды, сообщает портал донского правительства.

Отмечены заслуги представителей разных сфер: комбайно- и авиастроения, здравоохранения, науки и образования, других отраслей.

«Развитие региона, всей страны зависят от каждого. Своими профессиональными и личными успехами вы это ярко демонстрируете. Сердечно всех поздравляю с заслуженной высокой оценкой вашей деятельности!» — обратился к собравшимся Юрий Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что особенно приятно поздравлять с наградой многодетные семьи в Год семьи.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены супруги Климентовы. Алексей Сергеевич и Светлана Владимировна за 31 год совместной жизни вырастили и поставили на ноги 18 детей — шесть родных и 12 приемных.

Высокие государственные награды вручены ряду работников «Ростсельмаша».

Осенью 2024 года 90-летний юбилей отметил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Георгия Бериева. На предприятии создано более 35 типов летательных аппаратов. Многие из них стали вехами в развитии мировой авиации. Летчику-испытателю 1-го класса предприятия Евгению Трегубову присвоено почётное звание «Заслуженный лётчик-испытатель».

Звание «Заслуженный конструктор РФ» получил директор НИИ вычислительных, информационных и управляющих систем ЮРГПУ имени Матвея Платова Владимир Маринин.

Звания «Заслуженный врач РФ» удостоен заведующий травматолого-ортопедического отделения Ростовской областной клинической больницы №1 Алексей Глухов. Алексей Вячеславович внедрил в работу отделения высокие технологии хирургического лечения пациентов со сложными патологиями. Они позволяют сохранять качество жизни тысячам пациентов.

За дела и поступки наши земляки были отмечены и областными наградами и поощрениями.

Фото: donland.ru

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награда Правительство Ростовской области Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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