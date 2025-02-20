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Жители Дона могут участвовать в международном конкурсе адаптивного дизайна

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Жителей Ростовской области приглашают принять участие в международном конкурсе адаптивного дизайна «На крыльях». Его проводит фонд «Защитники Отечества».

Новости Ростовской области

Конкурс призван содействовать развитию адаптивной моды, поиску новых идей и технологий в области дизайна одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Попробовать свои силы и применить профессиональные навыки в конкурсе могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие одежду для людей с ОВЗ. 

Участники будут состязаться в семи номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм». А в показах примут участие ветераны СВО и члены их семей.

Благодаря современным, стильным образам люди с инвалидностью легче адаптируются к новым условиям, интегрируются в рабочую среду, считает статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели. Приглашаю каждого профессионала и производителя в сфере адаптивной моды принять участие в этом важном социальном проекте», – отметила Анна Цивилева.

Кстати, в проекте примут участие на только россияне, но и представители Индии, Пакистана, Бразилии, Ирана.

Ключевые мероприятия конкурса «На крыльях» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума. 18 июня гостей ждет показ, жюри определит победителей в номинациях и вручит призы участникам СВО и членам их семей.

Подать заявку на участие в конкурсе «На крыльях» можно до 30 марта на сайте проекта: https://on-wings.ru/.

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Международный конкурс На крыльях новости Ростовская область
Таганрогская правда
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