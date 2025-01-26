Жители Дона могут участвовать в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Начался прием работ на XI фотоконкурс «Самая красивая страна», который проводит Русское географическое общество.

Основное условие — фотографии должны быть сделаны только на территории России. Прислать свой снимок могут все желающие – как профессиональные фотографы, так и любители.

Работы будут оцениваться в 11 номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «180 чудес России», «Россия в лицах», «Живой архив», «Искусство дикой природы», «Макромир», «Снято на телефон», «Самые красивые обои для рабочего стола». Также в рамках основного конкурса проводится фотоконкурс «Самая красивая страна глазами детей».

Работы на фотоконкурс принимаются до 31 марта. С полным положением конкурса можно ознакомиться на сайте photo.rgo.ru.

Фото donland.ru