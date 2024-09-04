Жители Дона могут стать участниками школы Интернет-БЕЗопасности

Студенты и начинающие специалисты из Ростовской области могут стать участниками III Международной школы Интернет-БЕЗопасности молодежи. Образовательный форум пройдет со 2 по 6 октября на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».



В этом году Школа объединит 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежья. Они получат возможность стать участниками интерактивных образовательных мероприятий, перенять опыт ведущих специалистов цифровой индустрии и реализовать идеи по созданию уникальных проектов, которые направлены на решение общественно полезных задач и развития отечественного ИТ-сектора.

Основной темой станет — обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Конкурсный отбор открыт до 9 сентября включительно. Участникам предстоит решить кейс или представить идеи собственных социальных проектов. Форму для участия можно оформить по ссылке: https://clck.ru/3ChNgp. Напомним, проект организован Университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», командой Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

Фото ВК школа Интернет-БЕЗопасности молодежи