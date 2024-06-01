Жители Дона могут стать участниками премии «Сделано в России — 2024»

«Сноб» открыл приём заявок на ежегодную всероссийскую премию. Участвовать могут все желающие, кто придумал и реализовал свои проекты в России.

В этом году победителей определят в 12 номинациях по самым разным направлениям: от ресторанного бизнеса до моды. Впервые добавили номинацию «Арт».

Организаторы ищут людей, которые не только совершают творческие и научные открытия, ведут бизнес, но и помогают всем сохранять позитивный настрой и уверенность в завтрашнем дне.

Больше подробностей на сайте конкурса. Там же можно подать заявку.

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