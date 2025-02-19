Жители Дона могут присоединиться к «Волонтерам Победы»

Жители Ростовской области могут присоединиться к Международному волонтерскому корпусу 80-летия Победы.

Старт набору дало общественное движение «Волонтеры Победы». Его участники оказывают помощь ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, а также проводят масштабные мероприятия по сохранению исторической памяти, такие как «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Письмо Победы». Кроме того, волонтеры сопровождают парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

Для обучения добровольцев по всей России созданы центры подготовки волонтерского корпуса. Чтобы стать частью многочисленной команды нужно зарегистрироваться на сайте – https://волонтёрыпобеды.рф/, пройти онлайн- и офлайн-обучение, выбрать одну из множества патриотических акций. Среди них: «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Диктант Победы», «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб», «Сад памяти», «Улицы Героев».