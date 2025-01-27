Жители Дона могут принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО

Старт всероссийскому творческому соревнованию дали фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет.

Принять участие могут не только профессиональные скульпторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны спецоперации и их близкие. Помимо индивидуальных, есть и групповые заявки.

Победителя и дипломантов определит комиссия, в состав которой войдут представители профсоюзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги подведут в марте.

Для участия необходимо до 28 февраля заполнить заявку в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства (https://roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/). Подробные условия конкурса размещены там же.