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Жители Дона могут принять участие в конкурсе эскизов памятника героям СВО

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Старт всероссийскому творческому соревнованию дали фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет.

#В стране

Принять участие могут не только профессиональные скульпторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны спецоперации и их близкие. Помимо индивидуальных, есть и групповые заявки.

Победителя и дипломантов определит комиссия, в состав которой войдут представители профсоюзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги подведут в марте.

Для участия необходимо до 28 февраля заполнить заявку в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства (https://roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/). Подробные условия конкурса размещены там же.

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конкурс новости Ростовская область СВО фонд Защитники Отечества
Таганрогская правда
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