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Жители Дона могут обратиться в МФЦ через единый телефонный центр

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Осенью этого года в Ростовской области заработал единый телефонный центр МФЦ. Теперь жителям Дона получить консультацию стало проще.

Новости Ростовской области

Задать свой вопрос по телефону можно несколькими способами:

  • — единый номер службы: 122, гудок «7»
  • — единый номер: 8 (863) 2-808-808
  • — локальный номер МФЦ

Прием звонков осуществляется через виртуального голосового помощника. А он, по заявкам абонентов, автоматически направляет звонки в нужный МФЦ.

Система позволяет одновременно вести сотни разговоров абонентами. Что важно – вся инфраструктура ЕТЦ защищена от внешних информационных угроз.

Фото donland.ru (из архива)

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единый центр МФЦ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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