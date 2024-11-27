Осенью этого года в Ростовской области заработал единый телефонный центр МФЦ. Теперь жителям Дона получить консультацию стало проще.
Задать свой вопрос по телефону можно несколькими способами:
- — единый номер службы: 122, гудок «7»
- — единый номер: 8 (863) 2-808-808
- — локальный номер МФЦ
Прием звонков осуществляется через виртуального голосового помощника. А он, по заявкам абонентов, автоматически направляет звонки в нужный МФЦ.
Система позволяет одновременно вести сотни разговоров абонентами. Что важно – вся инфраструктура ЕТЦ защищена от внешних информационных угроз.
Фото donland.ru (из архива)
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