Осенью этого года в Ростовской области заработал единый телефонный центр МФЦ. Теперь жителям Дона получить консультацию стало проще.

Задать свой вопрос по телефону можно несколькими способами:

— единый номер службы: 122, гудок «7»

— единый номер: 8 (863) 2-808-808

— локальный номер МФЦ

Прием звонков осуществляется через виртуального голосового помощника. А он, по заявкам абонентов, автоматически направляет звонки в нужный МФЦ.

Система позволяет одновременно вести сотни разговоров абонентами. Что важно – вся инфраструктура ЕТЦ защищена от внешних информационных угроз.

Фото donland.ru (из архива)