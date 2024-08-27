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Жители Дона могут бесплатно отправить посылки в Курскую и Белгородскую области

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С 27 августа отделения Почты России по всей стране, в том числе и в Ростовской области, бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей.

#В стране

Количество посылок от одного отправителя не ограничено.

Также жители Курской и Белгородской областей могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион России. Это те, кто, например, вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, или родные жителей, оставшихся на приграничных территориях.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания Почта России всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну, — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Фото Почты России

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Таганрогская правда
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