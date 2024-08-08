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Жители Дона хранят в банках более 1 трлн рублей

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За год накопления жителей Ростовской области, хранящиеся в банках, выросли больше чем на треть. Специалисты объясняют рост увеличением доходов граждан, а также повышением привлекательности депозитов.

#Финансы

Так, по данным на 1 июля 2024 года, остаток средств дончан в банках (без учета счетов эскроу) увеличился год к году на 35,5% и составил свыше 1 трлн рублей.

«Активный приток средств населения в банки объясняется увеличением доходов граждан, а также ростом привлекательности депозитов, – комментирует Наталья Леонтьева, управляющий Отделением Банка России по Ростовской области. – Так, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в последней декаде июня превышала 16% годовых, а годом ранее она составляла 7,8% годовых. Это данные по десяти крупнейшим банкам по объему депозитов граждан в стране».

В числе других причин роста доходности вкладов – ужесточение денежно-кредитной политики во второй половине 2023 года, и высокая конкуренция банков за клиентов.

Кредитная активность жителей Дона также увеличилась. В первом полугодии 2024 года банки выдали физическим лицам свыше 401 млрд рублей кредитов – в 1,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем потребительского кредитования вырос в годовом выражении на 55% и составил около 325 млрд рублей. Также жители региона оформили свыше 76 млрд рублей ипотечных кредитов. Это почти на 4% больше показателя за первое полугодие 2023 года.

«В итоге на 1 июля 2024 года портфель розничных кредитов в регионе превысил 909 млрд рублей. За год он увеличился в 1,3 раза. Обязательства по потребительским кредитам достигли почти 443 млрд рублей. Это на 24% больше, чем год назад. Ипотечный портфель прибавил за год 35% и составил более 466 млрд рублей», — привели цифры в пресс-службе Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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