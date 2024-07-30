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Жителей Таганрога просят опознать курящих в трамвае подростков

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Проект «Таганрогский трамвай» просит горожан помочь опознать нескольких подростков, которые курили в вагоне. Об этом он сообщается в своем телеграм-канале.

Новости Таганрога

Инцидент произошел на прошлой неделе. Группа подростков решила покурить в одном из трамвайных вагонов. Во-первых, это прямое нарушение требований федерального закона. Во-вторых — неуважение к другим пассажирам.

«Мы просим всех очевидцев и тех, кто сможет опознать хулиганок на видео, связаться с нами по номеру: +7 (938) 116-98-87 с 9.00 до 18.00, — пишет источник.

А также уточняет, что в случае, если пассажиры в трамвае ведут себя агрессивно, распивают алкоголь или курят, нужно сообщить об этом водителю и при необходимости вызвать полицию.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время ДТП пострадал 19-летний велосипедист.

Иллюстрация и видео телеграм-канал «Таганрогский трамвай»

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Таганрогская правда
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