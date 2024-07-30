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В Таганроге во время ДТП пострадал 19-летний велосипедист

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29 июля в Таганроге произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. В обоих случаях водители двухколесного транспорта получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

В 14.45 произошло ДТП в районе дома № 64 на улице  Социалистической. По предварительной информации, 19-летний парень ехал на велосипеде по правой стороне проезжей части дороги. Затем он совершил перестроение  справа налево по ходу движения транспортных средств и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2105», которым управлял 22-летний водитель.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция призывает горожан быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что рано утром 29 июля водитель «Газели» сбил велосипедиста на Николаевском шоссе.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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