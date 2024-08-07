Жителей Таганрога приглашают на Всероссийский фестиваль современной военной песни «Голос фронта»

Фестиваль будет проходить с 22 по 24 августа в парках Ростова-на-Дону.

Заявки на участие в масштабном конкурсе подали более 3000 исполнителей со всей России. Эксперты выбрали 100 лучших, которые выступят в парках донской столицы, сообщает ИА «Дон 24».

«Фестиваль «Голос фронта» — событие, призванное объединить участников из разных регионов страны, исполняющих патриотические песни. Наша миссия — поддерживать и развивать культуру военной песни, вдохновлять артистов и зрителей на великие свершения», — рассказал автор и руководитель проекта Марк Быков.

Фестиваль стартует 22 августа в парке 70-летия Победы в микрорайоне Суворовском. Для ростовчан выступят исполнители из новых регионов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Томска, Новосибирска и Читы.

В состав жюри вошли тенор и гендиректор белградского медиацентра «Русский экспресс» Горан Шимпрага (Сербия), исполнитель и гитарист Сергей Матвеенко, заслуженный артист России Сергей Войтенко, музыкант Олег Бодров. Они выберут лучших исполнителей в трех возрастных категориях.

Для гостей фестиваля состоятся мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению свечей. Созданные в рамках акции сети и свечи передадут бойцам в зону СВО.

Завершится «Голос фронта» гала-концертом в парке «Левобережный» 24 августа.

Реализует проект АНО «Центр медиастратегий» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Ростова.

Ранее мы сообщали, что 17 августа в Ростовской области пройдет фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» и «Форум ремесленников Дона».

Фото из архива (Олег Хмелевской)