Жителей Таганрога предупреждают о фейковой рассылке «МАХ Здоровье»

Мошенники под видом обновления медкарты заражают устройства россиян вирусами.

Мошенники начали массово рассылать приглашения в фейковый чат под названием «МАХ Здоровье», где предлагают ознакомиться с обновленным паспортом здоровья. Об этом предупредили в Минздраве Ростовской области.

Получают такие сообщения и жители Таганрога.

Злоумышленники добавляют пользователей в группу, после чего предлагают нажать на кнопку «Открыть медкарту».

«При переходе по ссылке на устройство жертвы автоматически загружается вредоносное программное обеспечение. В результате возможна утечка личных данных, потеря конфиденциальной информации и серьезные финансовые проблемы», — предупреждает Минздрав региона в своем МАХ-канале.

Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные. В официальных медицинских учреждениях напоминают: они никогда не рассылают подобные сообщения через мессенджеры и не запрашивают личную информацию таким способом.

Всю необходимую информацию о здоровье можно получить на портале «Госуслуги» в разделе «Мое здоровье».

Ранее мы рассказывали о том, что таганрожцев предупреждают о фейковых уведомлениях ЖКХ для кражи доступа к личным аккаунтам.

Фото: канал в МАХ Минздрава РО