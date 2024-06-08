Жителей Таганрога предупредили об опасностях рыбной ловли под линиями электропередачи

Энергетики Таганрога напоминают, что расстояние от земли до проводов линии электропередачи около 7 метров, а длина удочки 6-7 метров и более. Поэтому, занимаясь рыбной ловлей, категорически запрещается ловить рыбу под проводами линий электропередачи.

На водоёме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку, — отмечают энергетики. И дают свои рекомендации по безопасной рыбной ловле:

Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и других энергообъектов. Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП смертельно опасно!

Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Обращайте внимание на информационные таблички и знаки безопасности, размещенные на энергообъектах: «Не влезай, убьет!», «Охранная зона ЛЭП», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!»

Будьте внимательны также при перемещении под проводами линий электропередачи. Складывайте удилища при проходе во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние менее 3,5 метров.

Современные удилища изготавливаются из углепластика — материала, хорошо проводящего электрический ток. Повышенная сырость вблизи водоёмов, мокрая леска и удилище создают дополнительную опасность для жизни даже при приближении к проводам линии электропередачи, а касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме, — предупреждают энергетики.

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