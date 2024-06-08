Главная » #Безопасность

Жителей Таганрога предупредили об опасностях рыбной ловли под линиями электропередачи

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

Энергетики Таганрога напоминают, что расстояние от земли до проводов линии электропередачи около 7 метров, а длина удочки 6-7 метров и более. Поэтому, занимаясь рыбной ловлей, категорически запрещается ловить рыбу под проводами линий электропередачи.

#Безопасность

На водоёме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку, — отмечают энергетики. И дают свои рекомендации по безопасной рыбной ловле:

  • Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и других энергообъектов. Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП смертельно опасно!
  • Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Обращайте внимание на информационные таблички и знаки безопасности, размещенные на энергообъектах: «Не влезай, убьет!», «Охранная зона ЛЭП», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!»
  • Будьте внимательны также при перемещении под проводами линий электропередачи. Складывайте удилища при проходе во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние менее 3,5 метров.

Современные удилища изготавливаются из углепластика — материала, хорошо проводящего электрический ток. Повышенная сырость вблизи водоёмов, мокрая леска и удилище создают дополнительную опасность для жизни даже при приближении к проводам линии электропередачи, а касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме, — предупреждают энергетики.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru