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Жителей Таганрога предупредили о возможных перебоях с водоснабжением

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По информации Министерства промышленности и энергетики Ростовской области на период экстремальных температур для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения вводятся графики временных отключений.

Новости Таганрога

Под ограничения попадают в том числе водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах.

«Перебои в подаче водоснабжения возможны в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском районах Ростовской области», — говорится в сообщении МинЖКХ региона.

В случае отключения электричества объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды.

По вопросам отключения электроэнергии можно обращаться на «горячие линии» муниципалитетов, электросетевых компаний, либо в министерство промышленности и энергетики Ростовской области: (863) 240-12-40.

По вопросам водоснабжения и водоотведения – в администрации, «горячие линии» ресурсоснабжающих компаний, либо в диспетчерскую службу министерства ЖКХ: (863) 240-13-60, 240-13-79.

Телефоны «горячих линий» муниципалитетов: АО «Донэнерго» 8-800-222-05-50, ПАО «Россети Юг» 8-800-220-0-220.

Также сообщения о перебоях с электричеством и водоснабжением принимаются по номеру 112.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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