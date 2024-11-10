Жителей Таганрога до конца года ждет еще одна длинная рабочая неделя

Ольга Владимирова, юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву, рассказала, почему суббота 28 декабря будет рабочей и станет ли этот рабочий день сокращенным.

В 2024 году в соответствии с Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день переносится с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем.

Однако уже в январе 2025 года жителей Таганрога, как и всех работающих россиян, ждет ультракороткая рабочая неделя: трудиться придется всего два дня, 9 и 10 января.

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января — Новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово. Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2025 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

«Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это не совсем дальновидно с точки зрения отпускных выплат, так как в январе 2025 года всего 17 рабочих дней», — комментирует эксперт.

Ранее мы рассказывали, как будут отдыхать жители Таганрога в 2025 году.

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