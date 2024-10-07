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Стало известно, как жители Таганрога будут отдыхать в 2025 году

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Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году. Россиян, в том числе и жителей Таганрога, ждут несколько длинных выходных.

#В стране

Так, на новогодние праздники предстоит отдыхать 11 дней – с 29 декабря по 8 января. На майские праздники – два раза по 4 дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Еще одни четырехдневные выходные будут в июне, на День России – с 12 по 15 июня. А на День народного единства — три подряд выходных дня – со 2 по 4 ноября.

Что касается 23 февраля и 8 марта, то это обычные выходные – воскресенье и суббота. Длинных праздников к этим датам не будет – дни отдыха переносятся, чтобы их было больше подряд в других месяцах. Выходной день с воскресенья, 23 февраля, перенесли на 8 мая, а с субботы, 8 марта, на 13 июня.

Фото Сергея Плишенко

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2025 год выходной отдых Правительство РФ Таганрог
Таганрогская правда
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