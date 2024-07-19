Главная » Новости Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о новых отключениях электроэнергии

На чтение 1 мин Опубликовано

19 июля в Ростовской области вновь вводятся графики ограничения подачи электричества предприятиям и потребителям. По данным «Донэнерго», они начали действовать с 10.50.

Новости Ростовской области

«Энергетики предупреждают о новых временных отключениях. Это обусловлено дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления. Команды на временное отключение поступают от Системного оператора Единой энергетической системы», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор отметил, что поручил главам городов и районов Дона организовать установку генераторов для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, а также обеспечить подвоз воды по заявкам жителей.

Ранее в Минпромэнерго региона пояснили, что механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение.

Фото из архива (Россети Юг)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

нет света ограничения отключение света электроэнергия энергоснабжение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru