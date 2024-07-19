Жителей Ростовской области предупредили о новых отключениях электроэнергии

19 июля в Ростовской области вновь вводятся графики ограничения подачи электричества предприятиям и потребителям. По данным «Донэнерго», они начали действовать с 10.50.

«Энергетики предупреждают о новых временных отключениях. Это обусловлено дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления. Команды на временное отключение поступают от Системного оператора Единой энергетической системы», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор отметил, что поручил главам городов и районов Дона организовать установку генераторов для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, а также обеспечить подвоз воды по заявкам жителей.

Ранее в Минпромэнерго региона пояснили, что механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение.

Фото из архива (Россети Юг)