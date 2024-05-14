Жителей Дона приглашают принять участие в конкурсе лекторов

Открыт приём заявок на конкурс лекторов от общества «Знание». Участники профильной смены смогут попасть в региональные команды и выступить на просветительских мероприятиях.

Подать заявку все желающие могут с 24 апреля до 30 июня, а школьники — до 3 июня. При этом важно помнить, что для разных категорий на сайте предусмотрены разные разделы. Для школьников от 14 до 17 лет регистрация здесь. А для взрослых и студентов — здесь.

За три сезона «Лига Лекторов» показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор Общества «Знание» должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году, — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. С августа по ноябрь пройдет региональный этап. А решение о допуске в финал примет экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь. 50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле. 175 финалистов отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

Напомним, проект «Знание.Лектор — 2024» является продолжением Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который за три сезона охватил все регионы России.