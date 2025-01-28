Жителей Дона предупредили о сильном тумане 29 и 30 января

В Ростовской области региональное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильного тумана, который можно будет наблюдать в течение ближайших двух дней.

По данным Росгидромета, в период с 16 часов и до конца суток 28 января, а также в течение суток 29 января, ночью и в первой половине дня 30 января местами в донском регионе ожидается сильный туман.

В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. А водителям автомобилей снизить скорость движения и проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» — звонок бесплатный.

Фото telegram-канал «Водители Таганрога»