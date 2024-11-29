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Жителей Дона предупредили, как вести себя в случае обнаружения БПЛА

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Жителей Ростовской области предупредили, как себя вести в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата.

#Безопасность

Следует соблюдать несколько простых правил:  

  • не паниковать;
  • обеспечить собственную безопасность (спрятаться в помещении или укрыться за деревьями);

Также следует сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112, указав:

  • свои фамилию, имя, отчество;
  • адрес/ориентиры местности;
  • характер поведения БПЛА (зависание, барражирование над объектом, направление пролета, внешний вид и т.д.);
  • другие сведения по запросу уполномоченного органа.

Категорически запрещается:

  • вести фото-, видеосъемку БПЛА, находящегося в воздухе;
  • пытаться самостоятельно сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS;
  • при падении БПЛА трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Помните: к БПЛА может быть прикреплено взрывное устройство!
  • вести фото-, видеосъемку места падения БПЛА;
  • распространять фото, видео БПЛА в социальных сетях и мессенджерах.

    Телефон служб экстренного реагирования – 112.

    Фото из архива

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    Таганрогская правда
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