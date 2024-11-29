Жителей Дона предупредили, как вести себя в случае обнаружения БПЛА

Жителей Ростовской области предупредили, как себя вести в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата.
Следует соблюдать несколько простых правил:
- не паниковать;
- обеспечить собственную безопасность (спрятаться в помещении или укрыться за деревьями);
Также следует сообщить о случившемся в полицию или по номеру 112, указав:
- свои фамилию, имя, отчество;
- адрес/ориентиры местности;
- характер поведения БПЛА (зависание, барражирование над объектом, направление пролета, внешний вид и т.д.);
- другие сведения по запросу уполномоченного органа.
Категорически запрещается:
- вести фото-, видеосъемку БПЛА, находящегося в воздухе;
- пытаться самостоятельно сбить БПЛА подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS;
- при падении БПЛА трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Помните: к БПЛА может быть прикреплено взрывное устройство!
- вести фото-, видеосъемку места падения БПЛА;
- распространять фото, видео БПЛА в социальных сетях и мессенджерах.
Телефон служб экстренного реагирования – 112.
Фото из архива
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