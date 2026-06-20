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Житель Таганрога занимался сбытом выращенной у себя дома марихуаны

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В Таганроге полицейские задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина приобретал семена конопли через интернет-магазин и выращивал растения дома для дальнейшей продажи на территории города.

Новости Таганрога

Оперативную информацию отработали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из уголовного розыска отдела полиции № 1. При задержании у фигуранта изъяли три бумажных свертка с марихуаной общим весом 2,72 грамма, которые он хранил для сбыта. В ходе осмотра жилища полицейские обнаружили еще 725 граммов высушенного наркосодержащего растения.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статья УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказали, что подростку в Таганроге грозит наказание за серию платежей чужой банковской картой в торговом центре.

Фото УМВД по г. Таганрогу.

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Таганрогская правда

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