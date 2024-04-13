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Житель Таганрога украл в фитнес-клубе телефон и сдал в ломбард

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В Таганроге сотрудники полиции задержали 23-летнего воришку, который в фитнес-клубе похитил у одного из клиентов сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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О краже сообщил в полицию 19-летний таганрожец. Парень рассказал, что вечером занимался в тренажерном зале, а после тренировки обнаружил пропажу телефона, который оставил в раздевалке.

Сотрудники полиции задержали похитителя. Оказалось, что он тоже находился в фитнес-клубе. Дождавшись, когда обладатель мобильника переоденется и уйдет, он вытащил телефон из кармана куртки и скрылся. А затем продал гаджет в одном из городских ломбардов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. С него взята подписка о невыезде.

Фото Анатолия Ивашова

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