В Таганроге сотрудники полиции задержали 23-летнего воришку, который в фитнес-клубе похитил у одного из клиентов сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

О краже сообщил в полицию 19-летний таганрожец. Парень рассказал, что вечером занимался в тренажерном зале, а после тренировки обнаружил пропажу телефона, который оставил в раздевалке.

Сотрудники полиции задержали похитителя. Оказалось, что он тоже находился в фитнес-клубе. Дождавшись, когда обладатель мобильника переоденется и уйдет, он вытащил телефон из кармана куртки и скрылся. А затем продал гаджет в одном из городских ломбардов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже. С него взята подписка о невыезде.

Фото Анатолия Ивашова