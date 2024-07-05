Житель Таганрога украл из ломбарда золотые кольца

В отношении 28-летнего таганрожца возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он заключен под стражу.

С заявлением о пропаже ювелирных украшений в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Таганрогу обратился продавец-кассир одного из ломбардов.

Продавец рассказал, что ночью в помещение ломбарда вошел посетитель и попросил показать кольца. Продавец достал из витрины ювелирные изделия, передал их молодому человеку, а затем зашел на незначительное время в подсобку. Фигурант воспользовался потерей бдительности сотрудника и украл кольца.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность 28-летнего местного жителя к совершению данного преступления. Добычей злоумышленника стали шесть золотых колец общей стоимостью 170 000 рублей», — сообщили в УМВД по Таганрогу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Он заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге подставной директор стал фигурантом уголовного дела.

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