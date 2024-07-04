В Таганроге подставной директор стал фигурантом уголовного дела

Ростовские таможенники возбудили уголовное дело в отношении жителя Таганрога, который за деньги выдавал себя за директора и учредителя фирм.

Как сообщает пресс-служба Ростовской таможни, во время проверки нескольких донских фирм было установлено, что их директор и учредитель – подставное лицо. Оказалось, что 38-летний житель Таганрога за разовые денежные вознаграждения в июне и августе минувшего года дважды предоставлял свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре и учредителе фирм. Фактически никакого отношения к их созданию и деятельности он не имел.

Ростовская таможня возбудила в отношении таганрожца уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Сейчас все материалы переданы в полицию. В будущем фигуранту грозит большой штраф, обязательные работы или исправительные работы на срок до 2 лет.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом мужчина убил родственника и спрятал тело.

Фото rostov.sledcom.ru