Житель Таганрога стал ветераном труда по решению суда

В Таганроге пенсионеру было присвоено звание «Ветеран труда» после того, как прокуратура подала соответствующий иск в городской суд. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

После обращения пенсионера городская прокуратура провела проверку и установила, что социальные права пожилого человека были нарушены. Установлено, что мужчина после эвакуации из Херсонской области стал проживать в Таганроге. Он обратился в городское управление соцзащиты с заявлением о присвоения звания «Ветеран труда» и назначения предусмотренных законодательством мер соцподдержки.

«Несмотря на предоставленные подтверждающие документы, сотрудниками учреждения ему было отказано. Прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке. Исковые требования были удовлетворены, а решение суда вступило в законную силу», — пишет источник.

Сейчас мужчине присвоено звание «Ветеран труда» и выдано соответствующее удостоверение. Также ему назначена мера социальной поддержки в виде компенсации оплаты за жилое помещение и взносов на капитальный ремонт, произведен перерасчет.

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