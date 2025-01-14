Директору таганрогской спортшколы Ольге Тищенко снова продлили домашний арест

14 января 2025 года Таганрогский городской суд по ходатайству следственных органов продлил срок содержания под домашним арестом директора СШОР № 3 Ольги Тищенко.

«Срок домашнего ареста продлен до 14 февраля 2025 года включительно», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Напомним, постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Ольге Тищенко было вынесено 18 октября 2024 года. Арест длился до 14 декабря, а затем был продлен до 14 января текущего года.

Уточняется, что органами предварительно расследования Ольга Тищенко обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ольга Тищенко — заслуженный мастер спорта России, гребец-байдарочник, участница трёх летних Олимпийских игр, чемпион Европы, была депутатом городской Думы Таганрога.

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