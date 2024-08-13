11 лет колонии получил житель Таганрога, нанесший своему знакомому смертельный удар ножом

Конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них погиб, произошел в декабре 2023 года.

Следствием и судом установлено, что 47-летний фигурант дела находился по месту жительства в квартире, расположенной по улице Пархоменко в Таганроге. Вместе со своим 52-летним знакомым он распивал спиртные напитки.

«В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес своему оппоненту ножевое ранение, от которого последний скончался. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

В ходе следствия фигурант полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Фото из архива «Таганрогской правды»