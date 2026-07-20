Житель Таганрога проведет год в колонии за попытку украсть из магазина бутылку водки

Ростовский областной суд подтвердил приговор жителю Таганрога, осужденному за покушение на грабеж. Мужчина проведет один год в колонии строгого режима за попытку похитить из магазина бутылку водки.

Как установлено материалами дела, гражданин Щ. находился в торговом зале продуктового магазина и решил тайно похитить товар. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, взял с полки бутылку водки и, не оплатив ее, направился к выходу. Подозрительного мужчину заметил администратор магазина, который потребовал остановиться и вернуть товар. Осознав, что поступок стал очевидным для сотрудника, Щ. изменил первоначальный умысел с тайного хищения на открытое и попытался скрыться с похищенным, но был задержан на месте.

В Ростовском областном суде рассказали о ходе дела.

19 мая 2026 года Таганрогский городской суд признал Щ. виновным в покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ) и назначил наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 7 июля 2026 года оставило приговор без изменений.

Защита осужденного настаивала на малозначительности деяния, указывая на невысокую стоимость товара. Однако суд апелляционной инстанции отклонил эти доводы.

«В материалах дела отмечено, что Щ., взяв бутылку водки, направился к выходу, не реагируя на требования сотрудника вернуть товар. Его действия были пресечены только активными мерами работника магазина. Суд счел, что поступок представляет общественную опасность и является уголовно противоправным, поэтому осужденный должен нести ответственность независимо от стоимости похищенного», — говорится в сообщении пресс-службы Ростовского областного суда.

Отягчающим обстоятельством для Щ. стал рецидив преступлений. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и отбыл четыре года в колонии строгого режима, но на путь исправления не встал и вновь совершил преступление.

Суд первой инстанции, руководствуясь ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учел характер и степень общественной опасности преступления, личность Щ., который ранее судим, а также все смягчающие и отягчающие обстоятельства. Оснований для применения более мягкого наказания суды не нашли, так как не установили совокупности исключительных смягчающих факторов, существенно снижающих общественную опасность содеянного. Данные о личности осужденного также не свидетельствуют в пользу смягчения приговора.

Ранее мы рассказывали о том, что бросок бутылки в стекло остановки обошелся жителю Таганрога в 240 часов обязательных работ.

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