Бросок бутылки в стекло остановки обошелся жителю Таганрога в 240 часов обязательных работ

В Таганроге мировой судья вынес приговор местному жителю, который разбил стекло остановочного павильона на пересечении переулка Смирновского и улицы Ломакина. Фигуранту предстоит более 200 часов обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба Таганрогского городского суда, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Установлено, что вечером в августе прошлого года он находился в общественном месте — около остановочного павильона «ул. Ломакина» по направлению в центр города. Имея умысел на порчу имущества, предназначенного для общественного использования, и действуя из хулиганских побуждений, он допил содержимое стеклянной бутылки темного цвета с напитком «пиво», после чего левой рукой бросил пустую бутылку в павильон.

«В результате было повреждено стекло, которое пришло в полную непригодность для дальнейшего использования. Материальный ущерб, причиненный ООО «Синара-ГТР Таганрог», составил 73 300 рублей», — пишет источник.

В судебном заседании фигурант полностью признал свою вину. Приговором суда, который пока не вступил в законную силу, ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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Фото «Таганрогский трамвай» (из архива)